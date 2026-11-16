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Roma, Mercato Tuscolano I di via Orvieto: ultimato il trasloco dei banchi nei box provvisori, ora partono i lavori

Completate le procedure con Areti e il trasferimento nel fine settimana. L'annuncio di Alessandro Olivieri, vicepresidente delle commissioni Lavori Pubblici e Pnrr del VII Municipio

Federica Esposito - 16 Novembre 2026

Gli operatori del Mercato Tuscolano I di via Orvieto hanno completato nel fine settimana il trasferimento nei nuovi box provvisori, sbloccando così l’avvio della cantierizzazione e dei lavori per la realizzazione della nuova struttura mercatale.

Il trasloco arriva dopo la costruzione dei basamenti, l’installazione dei moduli temporanei e il completamento delle necessarie procedure tecniche con Areti nelle ultime settimane.

L’iter nel Municipio VII tra uffici e confronto con i commercianti

A comunicare il passaggio alla fase di cantiere è Alessandro Olivieri, vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici e della Commissione Pnrr del Municipio VII. «Ora si può finalmente procedere alla cantierizzazione e all’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo mercatospiega Olivieri —. Un risultato atteso da anni, frutto di un lungo percorso che ho seguito personalmente come vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, insieme a Maria Mazzitelli, presidente della Commissione Commercio, e a Marcello Morlacchi, vicepresidente del VII Municipio, grazie al lavoro degli uffici, al confronto con gli operatori e all’impegno portato avanti anche dal Pd Roma – Sezione San Giovanni».

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