Roma, Mercato Tuscolano I di via Orvieto: ultimato il trasloco dei banchi nei box provvisori, ora partono i lavori

Gli operatori del Mercato Tuscolano I di via Orvieto hanno completato nel fine settimana il trasferimento nei nuovi box provvisori, sbloccando così l’avvio della cantierizzazione e dei lavori per la realizzazione della nuova struttura mercatale.

Il trasloco arriva dopo la costruzione dei basamenti, l’installazione dei moduli temporanei e il completamento delle necessarie procedure tecniche con Areti nelle ultime settimane.

L’iter nel Municipio VII tra uffici e confronto con i commercianti

A comunicare il passaggio alla fase di cantiere è Alessandro Olivieri, vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici e della Commissione Pnrr del Municipio VII. «Ora si può finalmente procedere alla cantierizzazione e all’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo mercato — spiega Olivieri —. Un risultato atteso da anni, frutto di un lungo percorso che ho seguito personalmente come vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, insieme a Maria Mazzitelli, presidente della Commissione Commercio, e a Marcello Morlacchi, vicepresidente del VII Municipio, grazie al lavoro degli uffici, al confronto con gli operatori e all’impegno portato avanti anche dal Pd Roma – Sezione San Giovanni».

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