Roma, Metro D pronta per la giunta: il costo sale a 12 miliardi, nuova fermata a largo Oriani e tempi stimati in 15 anni

Entra nel vivo il percorso burocratico per la realizzazione della quarta metropolitana romana. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) è ormai ultimato e si appresta a sbarcare nell’esecutivo capitolino già nei prossimi giorni per l’adozione formale.

Il piano ridisegnato dagli uffici tecnici reca in dote due variazioni di peso: l’incremento del tetto di spesa a 12 miliardi di euro, comprensivi dell’acquisto della flotta rotabile, e il ridisegno del tracciato occidentale, che abbandona la fermata originariamente prevista a Quattro Venti per attestarla su largo Alfredo Oriani, a servizio del quartiere Monteverde.

La geografia della nuova linea e l’impatto sulla mobilità cittadina

L’infrastruttura coprirà una lunghezza complessiva di oltre 28 chilometri, collegando l’estrema periferia nord-est — dal Gra su via Nomentana — con il quadrante sud di Tintoretto. Il tracciato sfiorerà Montesacro, Fidene e il Salario, si inoltrerà nel tessuto storico, oltrepasserà il fiume per servire Trastevere e Monteverde, per poi correre verso la Magliana e l’Eur.

La rete conterà 27 fermate e si integrerà con il ferro cittadino attraverso sei nodi d’interscambio fondamentali: Jonio (B1), Val D’Ala e Stazione Trastevere (rete ferroviaria), Barberini (linea A), Venezia (linea C) ed Eur Magliana (linea B e Metromare).

L’esercizio dell’infrastruttura richiederà almeno 76 treni per assicurare una frequenza di un convoglio ogni poco più di due minuti. Nelle stime del Campidoglio, l’opera punta a servire 450mila abitanti, attrarre 105 milioni di passeggeri annui e sottrarre alla circolazione stradale privata quasi 75 milioni di chilometri di percorrenza. Per il completamento dei cantieri sotterranei si stima un arco temporale di circa quindici anni.

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