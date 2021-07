Roma Metropolitane, Figliomeni (FDI): scongiurare l’assurdo fallimento, Raggi intervenga

“ il Sindaco Raggi diceva, in occasione del suo compleanno, che ‘la vicinanza delle persone, mi dà la forza per continuare ad andare avanti e lavorare’. Ecco, dopo gli auguri, vogliamo farle presente che i lavoratori di Roma Metropolitane vorrebbero sentire la vicinanza di Roma Capitale per avere la forza di andare avanti e lavorare per dare un futuro alle proprie famiglie. E invece la Giunta Raggi li sta facendo sprofondare in un baratro senza fine visto che venerdì si sono visti recapitare le lettere di sospensione o di riduzione delle attività lavorative e il tutto accompagnato da una mancanza di trasparenza che, da quando coloro che dovevano aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno si sono seduti a Palazzo Senatorio, è divenuta una costante dell’azione amministrativa grillina insieme all’elargizione di consulenze e prebende varie. I 5 Stelle hanno dimostrato spesso una arroganza istituzionale senza fine ignorando i diversi ordini del giorno che l’Assemblea Capitolina ha approvato, ma è inaccettabile che ignorino anche quanto approvato nella seduta del 5 scorso, anche sotto la pressione dei rappresentanti dei lavoratori. Ignorando questi provvedimenti, l’amministrazione grillina non solo sta mortificando l’Istituzione Capitolina, ma sta condannando alla fame 132 famiglie. Inoltre, quando si comincia, a livello governativo, a parlare di potenziamento dei trasporti per la Capitale in vista del Giubileo del 2025 è paradossale, assurdo e inconcepibile che la città, per mano di Raggi e Lemmetti, stia per perdere la propria Stazione Appaltante per le infrastrutture della Mobilità! Una trama che abbiamo già visto, purtroppo per la città e per i lavoratori, anche con altre società partecipate come la mancata approvazione degli ultimi bilanci, il mancato rinnovo del contratto di servizio scaduto a del 2020 e l’assenza di un serio piano di risanamento”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“L’arroganza e l’assenza di competenza di amministratori improvvisati – prosegue Figliomeni – sta portando al fallimento della società e all’indifferenza nei confronti della sorte dei lavoratori e delle loro famiglie. Quante occasioni mancate per la città e il suo sviluppo in questa consiliatura, quanta sofferenza è stata inferta ai lavoratori delle diverse società partecipate. In questi cinque anni abbiamo presentato numerosi atti cercando, attraverso numerosi atti, di richiamare l’attenzione su questo tema e continueremo a farlo per il bene dei lavoratori e della città. Il tempo è quasi scaduto per la Raggi ma lanciamo un appello a tutte le forze politiche affinché si eviti il disastro nei confronti dei lavoratori e delle famiglie”.