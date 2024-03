Roma-Milan, i tifosi protestano per il caro biglietti: “Prezzi folli”

La Roma torna a giocare i quarti di finale di Europa League, contro il Milan. E’ il quarto anno consecutivo, considerando anche la stagione di Conference League. Per la partita di ritorno, all’Olimpico il prossimo 18 Aprile 2024, è iniziata la vendita dei biglietti dedicata agli abbonati. Con una amara sorpresa.

Il costo dei tagliandi è raddoppiato per i posti più popolari, quelli di Curva: 53,04 euro (51 euro più 2,04 euro di commissioni). L’anno scorso, per la partita del 20 aprile 2023 valida per i quarti di finale contro il Feyenoord, lo stesso biglietto costava 25,75 euro (25 euro più 0,75 euro di commissioni). Insomma, un amore incondizionato dei tifosi romanisti verso i colori giallorossi che però alzano la voce e si fanno sentire per il caro biglietti relativi ai quarti di Europa League.

La Curva Sud protesta:

“Non giocate con i sentimenti della vostra gente se questo è il prezzo…non valete niente”. Questo è lo striscione esposto fuori dall’Olimpico (in via Lungotevevere Maresciallo Diaz, ndr) nel pre Roma-Sassuolo dalla Curva Sud in contrasto con il caro biglietti. Il cuore del tifo romanista infatti attacca la società sull’aumento del costo dei biglietti nei settori popolari con prezzi raddoppiati rispetto a quelli messi in vendita lo scorso anno per il quarto di finale di Europa League contro il Feyenoord.

La situazione per la sfida di andata:

Per quanto riguarda la sfida di andata invece a San Siro, il Milan in una nota ufficiale ha comunicato che ai tifosi romanisti sarà riservato il Terzo Anello. I biglietti (circa 3mila) per il settore ospiti del Meazza saranno in vendita a partire da martedì 19 Marzo 2024.

