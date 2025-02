Roma, minore con la kippah aggredito in strada: arrestato l’autore dell’attacco

Un attacco improvviso, senza motivo apparente. Il pomeriggio del 29 gennaio , in via Nazionale a Roma, un minore che indossava la kippah , mentre camminava accanto alla madre, è stato improvvisamente colpito da uno sconosciuto. Un’aggressione brutale e inspiegabile che ha scosso la capitale.

La cattura dell’aggressore

Subito dopo la segnalazione al 112 , le forze dell’ordine si sono attivate. Grazie all’intervento della Digos e degli agenti dei Commissariati Trevi Campo Marzio e Trastevere , l’aggressore è stato rintracciato poco distante dal luogo dell’attacco. Si tratta di un cittadino egiziano di 33 anni , senza fissa dimora e con status di protezione internazionale in Italia.

Un’escalation di violenza

Ma l’aggressione al ragazzo non è stato l’unico episodio di violenza. Dopo il primo attacco, l’uomo ha preso di mira anche un commerciante della zona , intervenuto per difendere il minore e sua madre. In un crescendo di tensione, l’aggressore ha estratto una bottiglia di vetro da una delle tasche, brandendola in modo minaccioso.

Le indagini e l’arresto

Gli investigatori hanno ricostruito rapidamente la dinamica dell’evento grazie alle testimonianze delle vittime e all’analisi delle telecamere di sorveglianza , che hanno fornito risultati decisivi.

Alla luce delle prove raccolte, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con oggetti atti a offendere .

Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria , mentre l’ Ufficio Immigrazione della Questura sta valutando la sua posizione sul territorio nazionale in coordinamento con la magistratura.

Il video:

