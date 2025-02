Roma, minorenni trovati in sala scommesse: multa da 6mila euro al titolare

Maxi multa per il titolare di una sala scommesse di Roma, dove gli ispettori hanno sorpreso cinque ragazzi minorenni intenti a giocare.

Il controllo e la sanzione

Durante un’ispezione di routine, i funzionari dell’ufficio antifrode della direzione territoriale Lazio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto i giovani all’interno del locale. Dopo essere stati identificati, i minorenni sono stati riaffidati ai genitori.

Il titolare della sala è stato multato per oltre 6mila euro, poiché non ha effettuato i dovuti controlli sull’età dei ragazzi, come previsto dalla normativa vigente sul gioco d’azzardo.

