Roma, morsa della Polizia sui binari: caccia a borseggiatori e pusher. Arresti da Termini a Laurentina

Non c’è tregua per il crimine tra le banchine delle metropolitane e le strade più frequentate della Capitale.

Gli agenti del Nucleo PolMetro hanno passato al setaccio i nodi nevralgici della mobilità urbana, portando a segno sei arresti che fotografano una realtà fatta di furti con destrezza e spaccio “su rotaia”.

Un’operazione a tutto campo che ha visto finire nel mirino uomini e donne tra i 19 e i 50 anni, sorpresi nel tentativo di depredare turisti o alimentare il mercato degli stupefacenti.

L’inseguimento nella parrocchia: il tesoro di hashish a Teano

L’episodio più clamoroso si è consumato all’ombra della stazione “Teano”. Tutto è iniziato con un confabulare sospetto tra due uomini all’ingresso della fermata.

Alla vista della pattuglia, uno dei due è scattato in una fuga disperata, cercando di sbarazzarsi di un involucro di cocaina. L’inseguimento, mozzafiato, si è concluso tra i corridoi di un complesso parrocchiale del quartiere.

Ma la vera sorpresa attendeva gli investigatori nell’abitazione del fuggiasco, un romano di 26 anni. Grazie al fiuto delle unità cinofile, è stato scoperchiato un vero e proprio magazzino della droga: 8 chili di hashish, pronti per essere tagliati, pesati e sigillati sottovuoto.

Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza.

L’agente fuori servizio e la “caccia” alle turiste

Nel frattempo, in pieno Centro Storico, è stato l’occhio esperto di un poliziotto libero dal servizio a fare la differenza.

Mentre percorreva via Torino, l’agente ha notato una donna che pedinava con troppa insistenza due turiste cariche di trolley.

Intuendo il pericolo, l’ha seguita a distanza, assistendo alla scena in diretta: pochi istanti prima che le vittime varcassero la soglia di un hotel, la borseggiatrice ha allungato la mano, sfilando il portafogli con un gesto fulmineo.

Non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare il colpo che si è ritrovata bloccata dal poliziotto: ora dovrà rispondere di furto aggravato.

Pendolari nel mirino: i blitz a Laurentina e Termini

La sicurezza non è stata da meno sulle scale mobili della stazione Laurentina, dove un 42enne rumeno è stato bloccato subito dopo aver derubato una pendolare.

La rete dei controlli si è poi estesa alle fermate Termini, Ponte Lungo e Malatesta, portando all’arresto di diversi “pusher itineranti”.

In questo caso, il bilancio dei sequestri parla di altri 250 grammi di veleni tra hashish, cocaina e crack.

Tutti i provvedimenti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.