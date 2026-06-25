Roma, muore il 39enne accoltellato dal fratellastro durante una lite a Primavalle

Tragedia nel quartiere Primavalle, a Roma, dove è morto il 39enne rimasto gravemente ferito in un accoltellamento avvenuto nella mattinata di oggi.

L’uomo era stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dopo essere stato colpito con una coltellata all’altezza dell’ascella durante una violenta lite.

Il decesso è stato constatato in serata nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. L’aggressione si è verificata in via Federico Borromeo e avrebbe coinvolto due fratellastri.

Il presunto responsabile, un uomo di 34 anni, era stato fermato e arrestato poche ore dopo i fatti.

Con la morte della vittima, la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per chiarire con precisione le circostanze che hanno portato alla tragedia.

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