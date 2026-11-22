Calano del 16% gli incendi a Roma rispetto al 2025, mentre aumentano le segnalazioni precoci delle colonne di fumo grazie al rafforzamento del monitoraggio tecnologico e sul territorio. È questo il dato centrale del bilancio della Campagna Antincendio Boschivo 2026 di Roma Capitale — terminata a fine ottobre — presentato oggi alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del direttore nazionale delle emergenze della Protezione Civile Luigi D’Angelo, del vice capo di Gabinetto Giuseppe Napolitano e del comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis, con la partecipazione delle strutture capitoline e delle associazioni di volontariato coordinate dalla Direzione generale.

Nel dettaglio, i roghi sono passati dai 569 del 2025 ai 478 del 2026, a fronte di un incremento degli avvistamenti di fumo da 116 a 134. Tra le misure attuate spiccano l’installazione di nuovi idranti stradali e la manutenzione di quelli già presenti (un investimento da 4,7 milioni di euro), l’aggiornamento delle cartografie, il pattugliamento aereo con nove droni, il raddoppio delle telecamere ad alta definizione e controlli più intensi nelle zone vulnerabili, anche su impulso dei residenti.

«Abbiamo triplicato i mezzi, investito nelle tecnologie di monitoraggio e rafforzato la capacità di intervento, grazie anche allo straordinario contributo delle associazioni di volontariato — ha sottolineato Gualtieri —. Continueremo su questa strada, perché proteggere il territorio significa innanzitutto anticipare i rischi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini», ricordando poi i volontari e il vigile del fuoco gravemente feriti nell’incendio di Cinecittà-Torre Spaccata del 2024 e salutando il comandante De Acutis a fine incarico.

Una rete da 3.000 operatori e 40 associazioni: in arrivo 11 mezzi tra nuovi e revisionati per il 2027

Sul fronte operativo, il sistema capitolino di risposta alle emergenze mobilita circa 3.000 tra operatori e volontari in 40 associazioni. Dopo la triplicazione dei mezzi registrata tra il 2023 e il 2025 e gli ulteriori innesti del 2026, durante l’incontro odierno sono stati assegnati ai volontari sei nuovi pick-up antincendio con cisterne da 750 litri, un’autobotte da 3.000 litri con due cannoni ad acqua e quattro mezzi interamente revisionati e aggiornati per la campagna 2027.

La dotazione include infine le attrezzature per montare un campo di accoglienza per 250 persone e uno dedicato ai soccorritori, oltre a strumenti normativi rafforzati per verifiche, multe e interventi contro i proprietari inadempienti.

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