“Roma nel cuore: omaggio a Willy Pocino” al Salotto Romano

Giovedì 11 gennaio 2024, ore 16,30, al Salotto Romano, Chiostro del Palazzo dei Domenicani, piazza della Minerva 42 (Pantheon): “Roma nel cuore: omaggio a Willy Pocino”

Dalle ore 16,30 sarà dedicato un omaggio a Willy Pocino, membro storico del Gruppo dei Romanisti, saggista, scrittore, fondatore della casa editrice Edilazio, recentemente scomparso. Ne racconteranno storie e aneddoti personaggi rappresentativi della cultura e della Romanità che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di stimare la sua infaticabile attività e la sua umana simpatia. Tra gli interventi, giornalisti, scrittori, poeti, storici, attori.

Eccezionale anche la parte musicale con la partecipazione di alcuni allievi dell’“Accademia di Canto Romanesco” dedicata al grande Alvaro Amici: Roberta Giacobetti, Luciano Marini e Emiliano Narducci, che saranno accompagnati alla chitarra da Corrado Amici.

Saranno naturalmente benvenuti i poeti, romani e non.

Il portone del Chiostro, famoso per i suoi affreschi cinquecenteschi, sarà aperto alle 16.

Il Salotto ha la possibilità di svolgersi per la gentilissima ospitalità dei Padri Domenicani della Comunità di S.Maria sopra Minerva.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.