Roma Nord: due incendi in meno di un’ora. Distrutta una pensilina vicino al Sant’Andrea

È bastata una folata di vento caldo a far ripiombare la zona nord della Capitale nell’incubo degli incendi estivi.

Un lunedì mattina di ordinario traffico si è trasformato in pochi minuti in un bollettino di guerra ambientale: due roghi distinti, esplosi a meno di un’ora di distanza l’uno dall’altro.

Le fiamme, nate dalla boscaglia secca che stringe le grandi arterie di collegamento, hanno divorato alcuni arredi urbani, costringendo i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile a una corsa contro il tempo per evitare che i fronti di fuoco diventassero incontrollabili.

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