Roma, notte di caccia ai borseggiatori: 5 arresti tra il Vaticano e il Centro Storico. Spunta lo spray al peperoncino

Una collana strappata in strada, un portafoglio sfilato sull’autobus, una borsetta rubata in pizzeria e inseguimenti tra le vie del centro.

È il bilancio della notte di controlli condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree a più alta concentrazione turistica della città, dove l’obiettivo era contrastare furti e reati predatori ai danni di residenti e visitatori.

L’operazione, svolta con pattuglie sia in uniforme sia in abiti civili, si è conclusa con cinque arresti per episodi avvenuti tra il Vaticano, il centro storico e il quadrante sud-est della Capitale.

Scippo vicino al Vaticano: turista derubato della collana

Uno degli interventi è scattato in tarda serata lungo viale Vaticano. Secondo quanto ricostruito dai militari, un cittadino egiziano di 26 anni, insieme a un complice riuscito a dileguarsi, avrebbe strappato una catenina d’oro dal collo di un turista russo di 54 anni per poi tentare la fuga.

La scena non è passata inosservata ai carabinieri del Nucleo Radiomobile che si trovavano in zona. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato bloccato e arrestato.

Borseggio sul bus: decisivo un carabiniere fuori servizio

Pochi minuti dopo, un altro arresto è maturato a bordo di un autobus della linea H. A fermare il presunto responsabile è stato un carabiniere libero dal servizio che stava viaggiando sul mezzo pubblico.

L’uomo avrebbe notato un ventisettenne peruviano mentre sfilava il portafoglio dalla borsa di una giovane turista britannica. Il militare è intervenuto immediatamente, bloccando il sospettato e recuperando la refurtiva prima che potesse allontanarsi.

Dal centro alla Tuscolana: pedinati e arrestati dopo il furto

Particolarmente articolata l’attività investigativa che ha portato all’arresto di due uomini, un peruviano di 23 anni e un cubano di 46, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri li avevano notati aggirarsi con fare sospetto tra i locali della movida del centro storico e hanno deciso di seguirli. Il pedinamento si è concluso nel quartiere Tuscolano, dove i due sarebbero entrati in una pizzeria per poi impossessarsi della borsetta di una cliente.

All’interno c’erano un iPhone 15 e un paio di occhiali di valore. I militari sono intervenuti subito dopo il furto, arrestando entrambi e restituendo gli oggetti alla proprietaria.

Inseguimento in piazza San Marco

L’ultimo episodio si è verificato in piazza San Marco, a pochi passi da piazza Venezia. Qui un turista americano è stato vittima di uno scippo: una collana d’oro gli sarebbe stata strappata dal collo da due giovani.

La vittima non si è arresa e ha inseguito uno dei presunti responsabili, un egiziano di 23 anni. La fuga è terminata grazie all’intervento dei carabinieri impegnati nei controlli nell’area dei Fori Imperiali.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso anche di una carta di credito intestata a un cittadino tedesco e di una bomboletta di spray urticante, successivamente sequestrata.

Controlli rafforzati nelle aree turistiche

I cinque arrestati sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

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