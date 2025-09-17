Roma, notte di violenza: giovane musicista aggredito con insulti omofobi da un branco

Era rientrato da Londra, dove aveva studiato musica, pronto a godersi un sabato sera in città con gli amici. Ma per Alessandro Ansaldo, 25 anni, quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un incubo.

Dopo aver partecipato a un evento universitario nei pressi di piazza Venezia, il giovane stava percorrendo corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di largo Argentina, quando è stato assalito da un gruppo di ragazzi.

Prima gli hanno strappato di mano il ventaglio, distruggendolo davanti ai suoi occhi. Poi sono partiti gli insulti: “froio di mea”, le urla, lo sputo in faccia.

Alessandro ha provato a reagire, ma in pochi secondi è stato circondato. Un pugno dritto al volto, altri colpi violenti alla testa, fino a cadere a terra. “Erano almeno in dieci, tutti con accento romano” ha raccontato la vittima.

Come se non bastasse, uno degli aggressori gli ha preso il cellulare e lo ha scagliato lontano, mentre altri continuavano a inveire e colpire.

Soccorso dal 118 e portato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, Alessandro ha sporto denuncia ai carabinieri. Ora si cercano testimoni.

Sua madre, la giornalista Yasmin Taskin, ha lanciato un appello: “Qualcuno ha visto e forse ha filmato tutto. Sappiamo che quel branco ha minacciato chi aveva i video. Chiedo a chi era presente di farsi avanti: mio figlio ha diritto ad avere giustizia”.

Un episodio che riporta ancora una volta al centro il tema delle aggressioni omofobe e della violenza di gruppo, un fenomeno che a Roma continua a lasciare ferite profonde.

