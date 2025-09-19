Roma, nuove intitolazioni: da Claudio Caligari a Goliarda Sapienza, fino a un’area dedicata alla Costituzione

Le strade, i parchi e le piazze di Roma raccontano storie, custodiscono memorie e restituiscono identità a intere comunità. Con questo spirito, la Commissione Consultiva di Toponomastica ha dato oggi il via libera a una serie di nuove intitolazioni che arricchiranno il mosaico culturale e civile della Capitale.

A Ostia nascerà Piazzale Claudio Caligari, omaggio al regista che ha raccontato come pochi altri il volto autentico e difficile delle periferie romane. A Goliarda Sapienza, scrittrice ribelle e anticonformista, sarà dedicato un luogo che ne celebrerà la forza letteraria. Mentre davanti all’Auditorium Parco della Musica troverà spazio il ricordo di Gillo Pontecorvo, regista e partigiano.

Non mancano intitolazioni che intrecciano memoria civile e impegno politico: a Remo Remotti verrà dedicata un’area del III Municipio; al quartiere Ardeatino, invece, il ricordo delle sorelle Mirabal, simbolo della lotta contro la dittatura dominicana.

Nel giardino di fronte al monumento di Dogali sarà onorata la figura di Zerai Deres, traduttore e patriota eritreo, grazie anche al lavoro della rete Yekatit 12-19 febbraio, che spinge Roma a guardare al proprio passato coloniale con occhi nuovi.

La memoria della Resistenza trova spazio con le intitolazioni a Unico Guidoni, partigiano ucciso alle Fosse Ardeatine, e a Giuseppe Maras, anch’egli partigiano e Medaglia d’oro al Valor Militare. Saranno ricordati anche Giorgio Manganelli, già capo della Polizia, e Franca Ongaro Basaglia, intellettuale e senatrice.

Due polmoni verdi della città avranno infine un nome ufficiale: Parco Garbatella e Parco Villaggio Prenestino. A loro si aggiunge una via dedicata a Eglantyne Jebb, fondatrice di Save The Children. Ma il gesto forse più simbolico sarà l’intitolazione di un’area alla Costituzione Repubblicana, scelta che l’Assemblea Capitolina ha voluto assumere come segno di radicamento e memoria collettiva.

«La toponomastica è un potente esercizio di memoria – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio –. Le strade e i parchi che frequentiamo ogni giorno sono parte dell’identità della città. Con queste intitolazioni vogliamo consegnare il giusto valore a eventi e biografie straordinarie, risignificando i luoghi e rendendo omaggio a figure che hanno lasciato un segno nella vita culturale, civile e istituzionale del Paese».

Roma, così, continua a scrivere la propria storia non solo nei libri, ma anche sui muri e nelle piazze che ogni giorno attraversiamo.

