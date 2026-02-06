Roma, nuovi stalli per i tassisti: 72 posti auto in 15 nodi strategici

Per anni i tassisti romani hanno navigato a vista tra posteggi cancellati dall’usura o soppressi dai cantieri, rischiando spesso sanzioni per la sosta sulle isole di traffico.

Ora, il piano di riqualificazione dei posteggi taxi punta a restituire ordine a un settore rimasto fermo per oltre un decennio.

La mappa dei nuovi stalli

La prima tranche di lavori interessa 15 nodi strategici della città, con interventi che vanno dalla segnaletica orizzontale al decoro urbano:

Hub Repubblica/Termini : l’intervento più massiccio. In Piazza della Repubblica i posti passeranno dagli attuali 4 a 20, con una completa revisione della viabilità per evitare ingorghi.

Presidi ospedalieri : potenziamento al Gemelli (+5 posti, totale 10) e a Tor Vergata (+2).

Centro Storico e Giubileo : 12 nuovi stalli sul Lungotevere degli Altoviti, 7 in via della Conciliazione e 2 a Piazza del Popolo.

Altre zone: Chiesa Nuova (2), via Cipro (1), via delle Fornaci (1), via Tembien (1), via delle Provincie (9), viale del Pattinaggio (4) e Piazza Irnerio (2).

Fine della sosta selvaggia

Uno degli obiettivi principali è contrastare l’occupazione abusiva. La segnaletica deteriorata aveva permesso per anni alle auto private di sostare impunemente negli spazi riservati ai taxi.

«Stiamo rifacendo integralmente la segnaletica per garantire sicurezza e funzionalità – spiega la vicepresidente della commissione Mobilità, Elisabetta Lancellotti – Molti tassisti sono stati costretti per anni a sostare sulle isole di traffico, rischiando multe perché gli stalli ufficiali erano insufficienti o inesistenti».

Ricognizione storica dei posteggi

Il lavoro di aggiornamento del database comunale è profondo. Fino ad oggi, la lista ufficiale faceva ancora riferimento ai vecchi Municipi 16° e 17°, cancellati dalla riforma del 2013.

La nuova mappatura digitale e reale consentirà, entro la fine della consiliatura, di censire tutti i circa 170 posteggi cittadini, eliminando quelli inutilizzabili e potenziando quelli a maggiore richiesta.

IL VIDEO:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.