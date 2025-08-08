Roma, nuovo colpo nella notte: rubate trenta borse di lusso nella boutique di Valentino

In piazza Mignanelli, a due passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, la boutique di Valentino è tornata nel mirino dei ladri. Un’azione studiata nei minimi dettagli. I malviventi sono entrati da una porta secondaria, evitando occhi indiscreti e sistemi di sicurezza.

Una volta dentro, si sono diretti senza esitazione verso l’oggetto del desiderio: trenta borse griffate, pezzi unici e di notevole valore. In pochi minuti, il bottino è stato caricato e i ladri si sono dissolti nella notte.

Quando l’allarme ha risuonato nei monitor della vigilanza privata, era già troppo tardi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della stazione di San Lorenzo in Lucina, seguiti dagli specialisti della VII sezione del Nucleo investigativo di via In Selci, incaricati dei rilievi. Ora le indagini corrono contro il tempo, alla ricerca di immagini, tracce o un errore che possa svelare chi si cela dietro il colpo.

Ma il caso ha un retrogusto amaro di déjà vu. Non è la prima volta che Valentino subisce una simile visita: lo scorso novembre, dalla stessa boutique sparirono borse per un valore di quasi 140mila euro, senza alcun segno di effrazione, facendo sospettare la presenza di un basista.

E la maison non è l’unica ad aver subito attacchi di questo tipo. Nel cuore della Capitale, il lusso sembra ormai nel mirino di bande specializzate: a giugno fu Bulgari a subire un furto da mezzo milione di euro; nell’aprile 2023 toccò a Fendi, svaligiata in largo Goldoni; e sempre nel 2024, a novembre, ladri penetrarono nell’abitazione di una dipendente Fendi, portando via borse per 40mila euro.

Questa volta, la scia di furti di alta gamma si intreccia anche con l’episodio recente in zona Camilluccia, dove la villa di Rosario Fiorello fu ripulita di oro e gioielli per 300mila euro.Un fil rouge di colpi milionari che, negli ultimi mesi, sta ridisegnando la geografia della criminalità d’élite nella Capitale.

