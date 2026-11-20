Alloggi appena ultimati, mai occupati e progettati senza ricorso al gas, per accelerare lo scorrimento delle graduatorie comunali. La commissione Patrimonio del Campidoglio ha scelto di riunirsi direttamente in via Tirsi ( La Rustica) per esprimere parere favorevole alla delibera sull’acquisto di 33 abitazioni da inserire nel circuito dell’edilizia residenziale pubblica.

«Abbiamo visitato appartamenti nuovi, mai abitati, moderni e tecnologicamente avanzati, dotati di impianti di ultima generazione, pannelli solari e sistemi energetici senza utilizzo del gas», spiega il presidente della commissione Yuri Trombetti (Partito democratico), precisando che le unità — di metrature varie per rispondere anche alle esigenze delle famiglie numerose — costeranno al Comune 6,5 milioni di euro, al di sotto della valutazione dell’Agenzia delle Entrate, rientrando nella strategia del Piano Casa da 400 milioni voluto dalla giunta Gualtieri.

Impegno su viabilità e illuminazione per rendere vivibile il comparto; scontro con FdI sul mancato voto

Accanto all’acquisto degli immobili, la visita sul territorio ha evidenziato l’esigenza di adeguare le opere al contorno: in vista del passaggio in Assemblea Capitolina, Trombetti ha annunciato un emendamento per vincolare Roma Capitale a realizzare tempestivamente l’illuminazione pubblica, l’asfaltatura della strada d’accesso e la sistemazione degli spazi esterni.

Sul piano politico l’esponente dem attacca poi l’opposizione, rimproverando a Fratelli d’Italia di aver disertato il voto in commissione all’indomani delle contestazioni in Aula Giulio Cesare: «La casa è un diritto, non un terreno di propaganda politica. Noi continuiamo a lavorare per dare risposte concrete alle famiglie, ridurre le liste d’attesa e garantire abitazioni dignitose, moderne e sicure a chi ne ha bisogno».

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