Roma, oltre 900 illeciti nelle zone della movida

Nel weekend, la Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli stradali e amministrativi, rilevando oltre 900 infrazioni.

Le operazioni si sono concentrate sulla guida in stato di ebbrezza e sulla velocità eccessiva, con il ritiro di più di 10 patenti per guida sotto effetto di alcol e oltre 120 sanzioni per eccesso di velocità. Sono state accertate centinaia di violazioni legate a soste irregolari e comportamenti di intralcio alla circolazione.

Sul fronte della regolamentazione della vendita di alcolici, più di 20 minimarket sono stati chiusi per violazione dell’ordinanza che ne limita l’apertura fino alle 22:00, con interventi in particolare nel VII municipio.

In altre zone, tra cui il centro, Prati e Aurelio, sono stati sanzionati esercizi per vendita di alcol oltre la mezzanotte, con multe che hanno raggiunto i 7000 euro.

In zona Boccea, diversi minimarket sono stati sanzionati non solo per vendita fuori orario ma anche per irregolarità relative all’occupazione di suolo pubblico, con segnalazioni al municipio per le sanzioni aggiuntive previste.

Nel Centro Storico, a Ponte Milvio, San Lorenzo e Piazza Bologna sono state registrate violazioni per il consumo di alcolici fuori orario, abuso di occupazione di suolo pubblico e altre irregolarità amministrative che hanno portato alla chiusura di un’attività totalmente abusiva in Centro Storico.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙