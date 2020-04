Roma ore 11:00 – Quarticciolo: come si vive in periferia al tempo del Coronavirus

Pubblichiamo un video del Comitato di quartiere che ben descrive la situazione del Quarticciolo in questo tempo di Coronavirus.

Il video rappresenta un punto di vista importante, quello periferico, quello che non viene preso in considerazione dalle Istituzioni, anche da quelle locali in particolare Comune e municipi di Roma.

Non pervenuti. Dove siete? Cosa fate in concreto per le periferie?

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------