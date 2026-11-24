La facciata di Palazzo Senatorio si accenderà domani sera con le cifre del 1522, il numero pubblico antiviolenza e antistalking, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La proiezione luminosa sul Campidoglio resterà visibile dalle 17:30 alle 23 di mercoledì 25 novembre come segnale istituzionale nella lotta contro la violenza maschile sulle donne.

Baglio: «Chiedere aiuto è un gesto di coraggio, istituzioni presenti con ascolto e servizi»

«Illuminare il Campidoglio con il numero 1522 significa lanciare un messaggio importante. Roma c’è, ascolta e non lascia sole le donne — dichiara l’assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Valeria Baglio —. Vogliamo che questo numero sia conosciuto da tutti, soprattutto dalle più giovani, perché chiedere aiuto non deve mai fare paura né essere motivo di vergogna. È un gesto di coraggio, il primo passo per uscire dalla violenza e ritrovare la propria libertà. Come istituzioni abbiamo il dovere di esserci, ogni giorno, con servizi accessibili, ascolto e risposte concrete».

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