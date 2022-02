Roma, Palermo, Milano, Perugia, Bari, ogni mondo è paese

Davanti all’agenzia BNL c’è di notte e di giorno un grosso scatolone a forma di letto. Ha anche le spondine laterali e la spalliera. Tante coperte, tanti indumenti. A pochi metri un bicchiere di plastica, un foglio di giornale e dei centesimi di euro.

La persona, proprietario dell’alloggio, dorme sino al mattino inoltrato, poi rassetta il letto e va non si sa dove, in attesa del rientro notturno.

Anche davanti all’agenzia BPM c’è una situazione simile, con la differenza che il proprietario si alza verso le nove del mattino e si siede sullo scalino/vetrata della banca e mostra i suoi piedi nudi e sporchi come il resto del corpo e gli indumenti che indossa.

Poco distante, alla fermata dell’autobus con pensilina e panchina, lo spazio si è trasformato in sala da letto. Tutto lo occupato da chi all’imbrunire tornerà in quel luogo.

I clienti entrano ed escono dalle banche, i viaggiatori scendono e salgono dagli autobus, nessuna lamentela.

Passo davanti ad un supermercato, con di fronte un edificio scolastico, ci sono lungo la via pedonale dei grossi sacchi per la spazzatura, avana e trasparenti, pieni di foglie secche. Ogni sacco è chiuso e posizionato accuratamente di fianco a diversi cestini di rifiuti stradale.

Più in là un uomo giovane dell’Africa centrale con una scopa e una paletta raccoglie il fogliame e lo inserisce in altri bustoni di plastica

Non voleva accettare la foto, non ha voluto dirmi il suo nome, mi ha raccontato solo che circa quattro anni fa è arrivato con un barcone ed è ancora clandestino .

Mi ha detto che non è sfruttato da associazioni malavitose e vuole solo lavorare.

Non so se è la verità, ma almeno ho visto la sua volontà.

Allego delle foto.

Quanti spaccati di vita nei nostri paesi e nelle nostre città.

Noi cronisti li cerchiamo e li troviamo per poi poterveli raccontare.

P.S. Mentre completavo questo articolo mi è venuto in mente una bellissima poesia (un monito per la nostra indifferenza!) di Vincenzo Scarpellino, poeta romanesco, vissuto e morto (nel 1999) in via Tovaglieri, a Tor Tre Teste. Eccola

Stazzione Termini

No sguardo prescioloso su un cartone

e un piede che lo pista indiferente…

Nell’ombre de le pieghe ce sta ancora

un fiotto de calore…

Un poro cristo – forse proprio Dio! –

ci passato la notte.