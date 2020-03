Roma partecipa alla giornata di ricordo delle vittime di coronavirus in Italia

Roma ricorda, insieme a tutti i Sindaci, i Comuni e le istituzioni d’Italia, le vittime del Coronavirus.

“In questo momento tutta Italia si stringe insieme per ricordare le vittime del coronavirus. I nostri cari, le persone che amiamo a cui non siamo riusciti neanche a dare l’ultimo saluto. È una ferita che unisce il Paese. Un dolore che ci spinge ad essere comunità. Oggi, insieme a tutti i Sindaci d’Italia, vogliamo anche onorare lo straordinario lavoro di tutti coloro che sono in prima linea. Mi riferisco a medici, infermieri, operatori sanitari, cassieri, autisti dei bus, farmacisti, tassisti, uomini e donne delle forze dell’ordine e della Protezione civile, i volontari che stanno affrontando queste giornate delicate con grande impegno e dedizione. Restiamo uniti. Insieme ce la faremo”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

È stata inoltre disposta per tutti gli uffici del Campidoglio l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale, europea e di Roma Capitale.