Roma, Pasqua di controlli: 7 arresti e 170 kg di rifiuti rimossi

Non si ferma l’offensiva dell’Arma contro l’illegalità diffusa e il degrado nelle aree sensibili della Capitale. Seguendo le linee strategiche dettate dal Prefetto Lamberto Giannini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno setacciato diversi quartieri durante le festività pasquali, portando a termine 7 arresti e 10 denunce, con decine di assuntori di droga segnalati in Prefettura.

San Giovanni e Tuscolana: pulizia e arresti

L’area tra Piazza Ragusa e la stazione FS Tuscolana è stata il fulcro di un servizio durato otto ore. I Carabinieri della Compagnia Piazza Dante, supportati dal personale AMA, hanno restituito decoro al quartiere rimuovendo circa 170 kg di rifiuti e giacigli di fortuna.

Gli arresti: Un romano di 32 anni è finito in manette per spaccio e resistenza, insieme a un 24enne camerunense sorpreso a vendere hashish.

Allarme roghi: Un 40enne è stato denunciato dopo essere stato scoperto all’interno di un capannone dismesso mentre alimentava un fuoco con i rifiuti per riscaldarsi.

Tiburtina: cocaina su auto a noleggio

Sulla via Tiburtina e nei pressi di Santa Maria del Soccorso, i Carabinieri di Montesacro hanno intercettato il nuovo “business” dello spaccio itinerante.

Il blitz: Un 65enne eritreo e un 50enne romano sono stati arrestati a bordo di auto a noleggio cariche di dosi di cocaina e crack.

Microcriminalità: Fermata anche una 20enne per furto in un supermercato, mentre un giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni.

Quadraro e Tuscolano: bus bloccato e “furbetti” dei domiciliari

I controlli a tappeto nel quadrante Est hanno colpito duramente chi violava le misure restrittive e chi incitava al caos urbano.

Aggravamenti: Un 35enne tarantino e un 27enne algerino sono stati condotti in carcere per aver sistematicamente violato i domiciliari e il divieto di dimora.

Stretta sulla sosta selvaggia: Clamoroso l’episodio che ha coinvolto un autobus della linea ATAC 557. Il mezzo è rimasto bloccato per oltre 25 minuti a causa di due auto in sosta vietata; i proprietari (un 59enne e una 56enne) sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.

Armi e furti: Denunciato un cileno di 24 anni armato di coltello e una coppia di Zagarolo sorpresa con refurtiva sottratta in un negozio di casalinghi sulla via Casilina.

L’attività dei Carabinieri proseguirà senza sosta per tutto il lunedì dell’Angelo, con particolare attenzione ai nodi di scambio ferroviario e alle zone di aggregazione giovanile.

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