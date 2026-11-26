Il protocollo d’intesa siglato oggi tra il Comune di Roma, i sindacati e Just Eat nella Sala delle Vele della Scuola di arti ornamentali diventa l’occasione per fare il punto sulle politiche della mobilità urbana e sulla sicurezza stradale nella Capitale.

Presente all’evento, l’assessore capitolino Eugenio Patanè ha annunciato l’imminente approdo in giunta della delibera dedicata al trasporto merci nel centro storico, costruita dopo un confronto «vivace e talvolta agitato» tenendo conto sia dell’accordo appena sottoscritto sia di un dato strutturale: oggi l’80% delle movimentazioni di merci in città è costituito da consegne al dettaglio destinate ai singoli consumatori.

Sul fronte dell’incidentalità, Patanè ha rivendicato la discesa dei decessi sulle strade romane dai 150 del 2021 ai 124 del 2025, frutto delle misure concertate con la Consulta delle associazioni delle vittime della strada, pur sottolineando che i numeri restano allarmanti — quasi 18mila feriti l’anno, pari a circa cinquanta al giorno, contro 25 omicidi volontari — e colpiscono soprattutto i cosiddetti soggetti fragili: pedoni, ciclisti, motociclisti e utilizzatori di monopattini.

L’effetto dei cantieri tra il 2023 e il 2026, il Tutor alla Giovanni XXIII e la sfida del Biciplan

Secondo i rilevamenti che mettono a confronto il periodo precedente e successivo ai cantieri tra il 2023 e il 2026, nei primi 16 punti critici della rete viaria (black point) oggetto di intervento i morti si sono azzerati, i feriti sono calati del 50,9% e gli incidenti complessivi sono diminuiti del 35,2%.

«In Galleria Giovanni XXIII, da quando abbiamo messo il tutor, non è morto più nessuno: questo vale più di tutti gli insulti che possiamo ricevere da chi oppone resistenza al cambiamento», ha aggiunto l’assessore, difendendo anche lo sviluppo della rete ciclabile come strumento di tutela diretta per i rider: ai 120 chilometri finora realizzati seguirà infatti il Biciplan, atteso a breve in giunta, che ne prevede mille.

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