Ennesima serata drammatica sull’asfalto della Capitale, dove la sicurezza stradale resta un tema irrisolto e la fragilità di chi cammina a piedi si paga spesso a caro prezzo. Intorno alle 20:30 di, domenica 22 novembre, in viale Cortina d’Ampezzo, all’altezza del civico 201, un pedone italiano di 55 anni è stato investito da una Smart Fortwo guidata da un uomo italiano di 82 anni.

Le condizioni del ferito sono apparse subito disperate: il 55enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in prognosi riservata.

L’episodio riporta sotto i riflettori uno degli assi viari più trafficati e critici della zona nord di Roma, spesso teatro di manovre azzardate, velocità sostenuta e attraversamenti a rischio.

Sul luogo dell’impatto sono giunti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno stabilizzato l’uomo prima della corsa in ospedale, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

L’automobilista ottantaduenne si è fermato ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Ora spetta alla Polizia Locale di Roma Capitale ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità, in una città in cui ogni singolo incidente riapre lo stesso, irrisolto interrogativo sulla tutela di pedoni e utenti vulnerabili.

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