Roma, pensiline hi tech: il progetto avanza ma le periferie restano in attesa

Il volto delle fermate dell’autobus a Roma sta cambiando, lentamente ma inesorabilmente. Dal dicembre dello scorso anno, quando fu inaugurata la prima fermata hi tech “Eterna”, il Comune ha lavorato senza sosta per portare avanti il progetto che prevede 450 nuove pensiline intelligenti.

Ad oggi, però, ne sono state installate 360, mentre le periferie attendono ancora il ricollocamento delle vecchie strutture ricondizionate.

Negli ultimi dieci mesi, Atac ha posizionato una media di 36 pensiline al mese, un ritmo non semplice da mantenere: ogni installazione richiede lo smontaggio della vecchia struttura, l’allestimento dei sottoservizi e la collocazione della nuova.

Non solo: nel frattempo, il Comune ha deciso di ampliare i “moli di fermata” da 40 a 108, allargando i marciapiedi per rendere le fermate più accessibili e comode per gli utenti.

Mercoledì 12 novembre, nel corso di un’audizione in commissione Mobilità, sono emersi dettagli economici e organizzativi del progetto: il piano, pensato per il Giubileo, prevede un costo di 47,5 milioni di fondi pubblici, con Atac che incasserà circa 36 milioni dagli introiti pubblicitari nei prossimi 11 anni.

Il concessionario privato investirà 14 milioni per realizzare 14 nuovi capolinea, tra cui Anagnina e il prossimo a Cornelia, e si occuperà della manutenzione per 60 milioni di euro nell’arco degli 11 anni.

Non mancano le polemiche: le pensiline più grandi arrivano a costare quasi 100 mila euro, e i consiglieri denunciano una certa disparità territoriale.

Le zone centrali e turistiche hanno avuto la priorità, mentre le periferie sono rimaste indietro, in attesa del completamento della seconda fase del progetto, che prevede il ricollocamento delle pensiline di vecchia generazione.

Finora ne sono state ritirate 183, ma ci sono 1.400 strutture e 8.200 paline fisse da restaurare entro la fine del 2026.

Qualche consigliere teme che il cronoprogramma possa slittare, rendendo difficile vedere tutti gli interventi completati entro il 2027.

E mentre Roma attende le fermate del futuro, chi vive nelle periferie continua a guardare il centro con un pizzico di invidia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.