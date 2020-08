Roma. Piano Caldo per gli anziani. La Protezione Civile distribuisce acqua

Offrire occasioni di intrattenimento e socializzazione per le persone anziane e contribuire a contrastare i possibili disagi legati alle temperature elevate, come quelle di questi giorni: sono gli obiettivi del Piano Caldo attivato da Roma Capitale. Il programma va avanti fino al 15 settembre, spaziando tra cultura, sport, relax e natura.

Il Piano Caldo si articola in cinque diversi progetti, con il coinvolgimento di Farmacap, MAXXI, Circolo Montecitorio, Sporting Club Ostiense e Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ASDC.

“Farmacia al Parco” è la proposta attivata con Farmacap per coinvolgere le persone anziane in un pomeriggio al parco. Il programma si è concluso il 12 agost. Grazie a farmacisti e psicologi, ai partecipanti sono stati illustrati alcuni modi per prevenire le ondate di calore, il corretto uso di farmaci nel periodo estivo e informazioni legate al Covid-19, oltre che modalità di prevenzione dell’isolamento sociale e della solitudine anche in relazione al distanziamento sociale. Ogni incontro ha incluso una rappresentazione teatrale e un momento di ristoro a conclusione di ogni giornata.

Con il MAXXI sono proposti laboratori e visite guidate al museo, soste ricreative e momenti di socializzazione, al riparo dal caldo e in compagnia, con al centro l’arte contemporanea. Le attività si tengono due giorni alla settimana, dalle ore 10 alle ore 15, con trasporto per e da il museo compreso: dopo il 5 agosto con il Municipio I e il 6 agosto con il Municipio II, ancora in programma il 19 agosto con il Municipio VII, il 20 agosto con il Municipio VIII, il 26 agosto con il Municipio XII, il 27 agosto con il Municipio XIII. Per info 06 324861.

Insieme all’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ASDC sono state attivate in diverse aree verdi della città iniziative motorie due volte alla settimana, nelle fasce orarie 7-10 e 15-18: attività motoria adattata con metodo PFC, ginnastica educativa con utilizzo della fascia ‘versability’, camminate socializzanti, torneo di bocce, skymano, insieme ad altri giochi sportivi e seminari sull’educazione motoria, sanitaria e alimentare. Numero verde gratuito 800 973507.

Il Circolo Montecitorio apre i suoi spazi, in via dei Campi Sportivi (tel 06 8084776), con libero accesso alla piscina e ai giardini, possibilità di acquagym e sosta nelle aree di ristoro.

Analoga iniziativa è sviluppata con lo Sporting Club Ostiense, in via del Mare 128 (tel 06 5923306) con libero accesso alla piscina e ai giardini, disponibilità di lettini e ombrelloni, ampi spazi verdi e area di ristoro.

Intanto, con l’ondata di calore in corso, la Protezione Civile distribuisce acqua in città (soprattutto ad anziani, bambini e portatori di patologie) e informa su come comportarsi in presenza di temperature sopra la media: vedi news.