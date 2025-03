Roma più pulita: cala l’emergenza rifiuti, Ama assicura “situazione sotto controllo”

Un vento di cambiamento soffia sulla Capitale, e questa volta non è quello che solleva cartacce e rifiuti dai marciapiedi. La raccolta rifiuti a Roma sta migliorando in modo significativo, almeno secondo i dati diffusi da Ama.

Le segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini sono crollate del 40% nel 2024, e il trend positivo continua anche nei primi due mesi del 2025, con un ulteriore calo del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ma non tutti sembrano convinti. Di recente, il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, ha lanciato un allarme sulla gestione dei rifiuti e sui rischi per la salute pubblica.

Ama, però, risponde con fermezza: «Nessuna emergenza rifiuti, la situazione è sotto controllo e in netto miglioramento». E a dimostrarlo, sostiene l’azienda, ci sono proprio i cittadini, sempre meno inclini a segnalare disservizi.

La rivoluzione della Control Room “Ucronia”

Uno dei segreti di questo miglioramento si chiama “Ucronia”, la nuova sala di controllo di Ama che monitora in tempo reale la raccolta dei rifiuti in città.

Grazie a un sistema avanzato di supervisione, l’azienda riesce a individuare immediatamente le criticità e a intervenire senza attese, riducendo i tempi di risposta e migliorando l’efficienza del servizio.

Ma la Control Room è solo una parte della strategia messa in campo. Nel frattempo, Ama ha potenziato la propria flotta e ha installato 18mila nuovi cestini, di cui quasi duemila sono smart e auto-compattanti, pensati soprattutto per le zone più trafficate in vista del Giubileo.

Obiettivo: oltre il 50% di raccolta differenziata

Roma punta sempre più in alto anche sulla raccolta differenziata, ormai stabilmente sopra il 49%. Il prossimo obiettivo? Superare il 50% entro la fine del 2025, avvicinandosi così ai livelli delle grandi capitali europee.

Parallelamente, l’azienda sta intensificando la lotta contro i comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti.

Nei primi due mesi del 2025, la task force composta da operatori Ama, agenti della polizia locale e accertatori della Città Metropolitana ha già elevato oltre 1.200 multe, segnando un aumento del 170% rispetto al 2024. Un messaggio chiaro: chi sporca paga.

Un fronte comune per il decoro urbano

Nonostante i numeri incoraggianti, Ama non ignora le preoccupazioni dell’Ordine dei Medici. Anzi, tende la mano per una collaborazione più stretta: «Siamo pronti a incontrarci nella Control Room per analizzare insieme la situazione e valutare nuove azioni comuni per garantire il decoro e la salute pubblica».

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.