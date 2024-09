Roma: Polizia di Stato chiude 8 strutture ricettive abusive nel centro storico

Un’importante operazione di controllo amministrativo della Polizia di Stato ha portato alla chiusura di 8 strutture ricettive abusive nel cuore di Roma.

A seguito delle irregolarità riscontrate, il Questore di Roma ha emesso 4 provvedimenti di sospensione e cessazione delle attività, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Nel primo caso, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno scoperto che il proprietario di 5 strutture in via Della Pace gestiva illegalmente un complesso alberghiero senza le necessarie autorizzazioni.

La reception centralizzata e la numerazione sequenziale delle stanze hanno confermato la gestione abusiva, portando alla sospensione della licenza per 7 giorni per ciascuna delle strutture coinvolte.

Un secondo controllo in via Milazzo ha rivelato ulteriori violazioni: 3 strutture ricettive non avevano comunicato i dati degli ospiti tramite il portale “Web Alloggiati”, impedendo così i controlli di sicurezza.

I titolari sono stati denunciati e il Questore ha ordinato la chiusura immediata di due strutture e la sospensione della terza per 10 giorni.

I provvedimenti sono stati prontamente notificati e segnalati tramite l’affissione di cartelli con la dicitura “CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE” all’ingresso delle strutture.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙