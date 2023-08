Roma, Polizia invita a diffidare dai falsi volantini e a contattare il 112

In vista del Ferragosto, l’ingegno dei truffatori ha portato a far circolare nuovamente un falso avviso su carta, riportante l’intestazione del Ministero dell’Interno dipartimento della pubblica sicurezza, che ordina ai residenti di lasciare le abitazioni per permettere lo svolgimento di controlli da parte delle autorità.

Si ribadisce la totale falsità del volantino invitando chiunque lo dovesse trovare affisso di comporre il numero per le emergenze 1 1 2.

La Polizia di Stato è sempre impegnata al contrasto del fenomeno delle truffe, in particolare ai danni delle persone anziane, anche con le campagne di sensibilizzazione social e televisive, ad ultima con lo spot “IO NON CI CASCO” in onda in questi giorni.