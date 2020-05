Roma: “Potenziare oratori punto di riferimento aggregazione giovanile”

“In vista dell’estate e della ripresa del lavoro dei genitori, anche gli oratori stanno studiando dei progetti per riaccogliere i ragazzi, anche se in piccoli gruppi e in spazi aperti. L’estate dei ragazzi rappresenta un collante per tutta la comunità e gli oratori all’interno delle parrocchie sono un luogo di relazioni e legami importanti per l’aggregazione giovanile. Il Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei tiene molto a queste riaperture, per dare un aiuto sia alle famiglie che un sano svago ai ragazzi.

“Abbiamo predisposto una mozione per sollecitare le Amministrazioni locali di sostenere concretamente ed economicamente questo progetto, che chiede alle comunità di rinnovare in una nuova ottica legata alla pandemia, il proprio impegno di cura e accompagnamento dei ragazzi e adolescenti, che in questa fase necessitano di attenzioni maggiori che non possono ricadere esclusivamente sulle famiglie. Una dimostrazione che si può coniugare il rispetto delle norme sanitarie con quello della ripresa delle attività ricreative in un conteso protetto”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Marco Palma già vice presidente del Consiglio del Municipio XI.