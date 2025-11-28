Roma premiata a Utrecht: vince il “Polis 2025” per la mobilità sostenibile

Roma conquista la scena europea della mobilità. Alla Conferenza Annuale di Polis 2025, in corso a Utrecht, la Capitale si è aggiudicata il Primo Premio “Polis 2025”, un riconoscimento che celebra “l’impegno eccezionale della città per la mobilità sostenibile, l’innovazione digitale e la trasformazione di una delle aree metropolitane più grandi e storiche d’Europa”.

Un premio che parla di futuro, ma anche del lavoro svolto negli ultimi anni da Roma Capitale insieme a Roma Servizi per la Mobilità, artefici della svolta verso un modello cittadino più moderno e meno dipendente dall’auto privata.

Il riconoscimento arriva come valutazione complessiva delle politiche ispirate al PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che punta sul trasporto pubblico, sugli spostamenti a piedi e in bici, sulla sicurezza stradale e sulla progressiva riduzione del traffico veicolare.

Roma Servizi per la Mobilità ha avuto un ruolo centrale nel processo, coordinando la pianificazione, gestendo i servizi e sviluppando gli strumenti digitali che stanno accompagnando la transizione della città verso una mobilità più intelligente.

«Questo premio è un incentivo a continuare con ancora più determinazione – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri –. È la conferma che il percorso intrapreso per costruire una mobilità moderna e sostenibile sta producendo risultati tangibili».

Soddisfatto anche l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che parla di un riconoscimento “che dimostra come Roma abbia imboccato la strada giusta”.

«La capacità della città di innovare in un contesto complesso come quello romano – spiega – continua ad attirare l’attenzione europea. Dalla decarbonizzazione degli autobus all’ampliamento degli interscambi, dalla mobilità attiva ai servizi digitali: l’impegno è stato ampio e strutturato».

A sottolineare l’importanza del premio anche Giovanni Zannola, presidente della Commissione Mobilità: «È la prova che gli interventi avviati stanno portando risultati concreti, riconosciuti anche fuori dall’Italia. Continueremo a investire su trasporto pubblico, sicurezza, innovazione e accessibilità, per una città più moderna e vivibile per tutti».

