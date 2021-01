Roma. Primi arresti dell’anno da parte della Polizia 

Il primo, pochi minuti dopo la mezzanotte, è H.C. 26 anni, già noto alle Forze dell’Ordine; gli equipaggi della Sezione Volanti e dei Distretti di polizia Esposizione e Tor Carbone sono giunti nella zona di Santa Palomba dove l’uomo, dopo aver danneggiato l’abitazione dove era ospite ed un’autovettura, si scagliava violentemente contro i poliziotti che, al termine dell’intervento, sono dovuti ricorre alle cure mediche.

Nel primo pomeriggio, nella zona di Fidene, un uomo di 47, ; M.M. , è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale; i poliziotti della Sezione Volanti e del Distretto San Basilio, sono intervenuti per una lite in famiglia ed anche in questo caso l’uomo si è posto in maniera aggressiva e pericolosa verso gli agenti.

Pochi istanti dopo, nella zona di Mostacciano, 2 pattuglie del commissariato Spinaceto e del Distretto Esposizione hanno arrestato I.S. , 22 anni originario della Nigeria, perché, dopo aver tentato di rientrare in una struttura di accoglienza da cui era stato espulso, ha opposto una forte resistenza – con calci e pugni – nei confronti dei poliziotti che cercavano di identificarlo.

L’ultimo a finire in manette è un 55enne originario della Romania, P.M. , queste le sue iniziali. Fermato per un controllo dagli agenti del commissariato Viminale è risultato destinatario di una condanna per violenza sessuale emessa dalla Magistratura veneziana per la quale deve scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione.