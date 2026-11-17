Più trasporti di prossimità per i residenti di Casal Bruciato, nel quadrante est della Capitale. È stato inaugurato ieri – lunedì 16 novembre- il prolungamento della linea autobus 448 con l’istituzione di due nuove fermate in via Sebastiano Satta e via Carlo Alberto Cortina, che diventeranno operative a partire dalla mattina di oggi, martedì 17 novembre.

La novità riguarda direttamente oltre 500 famiglie del comprensorio Domus Galla Placidia e delle abitazioni circostanti, che fino ad oggi dovevano affrontare un tragitto di circa un chilometro per raggiungere la fermata più vicina, con evidenti difficoltà soprattutto per gli anziani e le persone con disabilità o ridotta mobilità.

Lancellotti: «Una richiesta portata avanti per anni che diventa realtà»

A dare notizia dell’attivazione è la consigliera capitolina e vicepresidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, Elisabetta Lancellotti, che ricorda come il potenziamento dei collegamenti nel quartiere sia stato una delle prime istanze raccolte dai cittadini dopo la sua elezione.

«È un traguardo che mi rende particolarmente soddisfatta, perché arriva al termine di un percorso che seguo e porto avanti da diversi anni — dichiara Lancellotti —. In questo percorso è stato importante anche il sostegno del presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola, che ringrazio e che ha ottimamente contribuito a seguire e accompagnare l’iter amministrativo. L’attivazione delle nuove fermate rappresenta un miglioramento tangibile nella quotidianità di tante persone».

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