Roma pronta alla sfida del Giubileo e dei funerali di Papa Francesco: Gualtieri rassicura

Roma si stringe attorno a Papa Francesco. In un clima sospeso tra il dolore per la sua scomparsa e l’enorme macchina organizzativa che si è messa in moto, la Capitale si prepara a vivere una delle settimane più intense della sua storia recente.

E in prima linea c’è lui, il sindaco Roberto Gualtieri: sobrio, determinato, consapevole di stare affrontando qualcosa che va oltre l’ordinaria amministrazione. «Sarà una sfida importante – ha detto – ma non sarà un problema».

Parole chiare, pronunciate ai microfoni di Radio 24, che danno il tono di una città pronta a reagire. Non c’è spazio per i tentennamenti. Non c’è tempo per la retorica. «L’ultima cosa che possiamo fare è lamentarci», ha tagliato corto il sindaco.

E infatti, mentre Roma si riempie di pellegrini e i riflettori del mondo si accendono su San Pietro, nei palazzi del Campidoglio nessuno si ferma. «Anche a Pasquetta – ha raccontato Gualtieri – decine di persone erano pronte, ai loro posti. C’era un senso di dovere che si toccava con mano».

Una città che lavora, un sindaco che ascolta

Con più di 2000 agenti in campo, un piano di sicurezza multilivello già operativo, e la prospettiva di dover affrontare anche il Conclave e il Giubileo, Roma sa che questa non è una semplice emergenza. È una prova di maturità. Ma anche un’occasione di unità e di senso civico.

Nel corso dell’intervista, Gualtieri ha anche voluto dedicare un pensiero personale al Pontefice: «Per me Papa Francesco è un punto di riferimento. E penso che lo debba essere per tutti, anche in modo autocritico».

Una riflessione che va dritta al cuore del mondo progressista, invitato dal sindaco a non trattare le parole del Papa come un menù alla carta: «Non si può prendere quello che piace e lasciare quello che non piace, come al supermercato».

Lettere, libri e filosofia: il lato intimo di un dialogo

Tra le righe, emerge anche un lato più intimo del rapporto tra il sindaco e il Papa. Gualtieri racconta di lettere scambiate, di riflessioni condivise. «Una volta parlammo di Dostoevskij e della differenza tra essere popolari e populisti. Gli parlai anche del concetto di nazionalpopolare in Gramsci. Lui mi mandò un saggio, io gli risposi con un altro testo». Due intellettuali, due uomini diversi, ma uniti da un’idea: quella di una politica che non dimentica l’anima.

Ma il centro resta sempre lì, dove tutto è cominciato: tra la gente. «Papa Francesco diceva: la persona la devi toccare, guardare negli occhi. Non basta “parlare di”, bisogna “parlare con”». Una frase che è insieme testamento e sfida. Che Roma sembra pronta a raccogliere.

Tutti ai propri posti. Il tempo è adesso.

In queste ore, non ci sono colori politici, né polemiche. C’è una città che si muove come un unico corpo. Che guarda avanti, sapendo che il mondo la osserva. E che, guidata dalla sobrietà del suo sindaco e dall’esempio del suo Papa, vuole mostrarsi all’altezza.

Perché Roma, in fondo, è sempre stata questo: il centro del mondo nei momenti che contano. E questo, senza dubbio, è uno di quei momenti.

