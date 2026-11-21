Scontro politico sulla viabilità a Casalotti, dove centinaia di residenti sono scesi in piazza contro le scelte dell’amministrazione del Partito Democratico nel Municipio XIII.

A rilanciare la protesta in una nota sono il deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, e il consigliere municipale di FdI Marco Giovagnorio: «Grande mobilitazione a Casalotti, dove centinaia di cittadini hanno protestato contro le scelte dell’amministrazione del Partito Democratico del Municipio XIII in materia di viabilità, chiedendo risposte concrete a un’emergenza che da anni compromette la mobilità del quartiere».

Nel mirino c’è la costruzione di un nuovo impianto sportivo senza aver risolto i problemi della circolazione esistenti, con il rischio — sostengono i due esponenti di FdI — di compromettere anche la futura realizzazione del progetto stradale del 2009 per il collegamento Casalotti-Borgosesia.

La mozione respinta dal Pd e i rilievi degli uffici capitolini: «Prima le strade, poi le nuove strutture»

Perissa e Giovagnorio criticano inoltre il voto della maggioranza in aula municipale: «Nonostante le criticità evidenziate dagli stessi uffici di Roma Capitale, la maggioranza del PD ha bocciato la nostra mozione che chiedeva di subordinare l’apertura dell’impianto sportivo alla preventiva realizzazione delle necessarie opere viarie».

I due esponenti meloniani chiedono quindi una diversa programmazione urbanistica per il quadrante: «La partecipazione dei cittadini rappresenta un segnale importante: Casalotti chiede infrastrutture, sicurezza e una programmazione urbanistica che tenga conto delle reali esigenze del territorio. Non siamo contrari allo sport, ma riteniamo inaccettabile continuare a realizzare nuove opere senza garantire una viabilità adeguata. Prima le strade, poi le nuove strutture. Casalotti merita risposte concrete, non altro traffico».

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