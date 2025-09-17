Roma punta sul fotovoltaico: celebrate “Le Vele” in Campidoglio, l’energia condivisa che cambia la città

La sala del Carroccio in Campidoglio, ha ospitato la tavola rotonda “Un anno di Cer Le Vele. Dalla teoria alla pratica”. Al centro dell’incontro, la Comunità energetica sorta a viale Angelico, nei pressi dell’istituto Leonarda Vaccari.

La Comunità energetica è una vera e propria comunità costituita da enti privati, singoli cittadini, associazioni ed enti pubblici che decidono di associarsi per produrre sul loro territorio energia pulita, per poi condividerla tra loro.

La Cer “Le Vele” – con 198 pannelli e un impianto fotovoltaico da 82,17 kWp – riunisce il Municipio Roma I, l’istituto Leonarda Vaccari, l’associazione “Il vento nella vela” e l’associazione “Scenario B”.

L’energia prodotta dall’impianto ha contribuito ad abbattere di circa il 51%, in un anno, la bolletta dell’istituto, risorse reinvestite nelle attività dell’ente, che si occupa di riabilitazione psico-fisica e integrazione didattica e sociale delle persone con disabilità.

I 38.555 kWh di energia prodotta in eccesso sono stati invece condivisi dalla Cer. La Comunità, con la sua attività, ha evitato inoltre l’immissione in atmosfera di 65 tonnellate di CO2.

“Nel nostro patrimonio edilizio – ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – abbiamo molte scuole e uffici. Noi vogliamo sia sostenere i romani nell’utilizzo del fotovoltaico sia sostenere le Comunità energetiche rinnovabili sui tetti pubblici, come anche quelli comunali“.

“La sfida della transizione energetica è fondamentale, anche per mantenere residenti in centro. Nei prossimi mesi e anni – ha detto Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I – vogliamo mettere in campo altre comunità energetiche dopo la prima inaugurata alla scuola Vaccari, dove abbiamo ottenuto un risultato importantissimo. Abbiamo già individuato altre aree dove realizzare un simile percorso, penso in particolare a Testaccio“.

Alla tavola rotonda hanno preso parte anche la presidente dell’istituto Leonarda Vaccari, Saveria Dandini De Sylva; il presidente di GSE, Paolo Arrigoni; la vicepresidente di “Scenario B”, Valeria Caforio; l’ad di Edison Energia, Massimo Quaglini; il responsabile divisione Comunità energetiche Enea, Stefano Pizzuti, la responsabile Fondazione Banco dell’energia, Silvia Pedrotti; e Violetta Scipinotti, Ceo di E2.0.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.