Roma, quanto sei bello El Sha: rifiutata offerta faraonica dalla Cina

Calciatori senza sentimenti, attaccati solo al vil denaro e ad una vita lussuosa: quante volte abbiamo detto, o letto, questa frase? Un refrain diventato ormai un luogo comune, talvolta difficilmente contestabile.

Quanto è successo oggi in casa Roma, quindi, è una splendida eccezione, un evento che riempie il cuore dei tifosi giallorossi, ancora infranto dagli adii (o forse arrivederci) di De Rossi e Totti: Stephan El Shaarawy rinuncia ad un ingaggio di 16 milioni netti all’anno e resta nella capitale, dove, attualmente, percepisce 2,5 milioni netti.

Il rifiuto: scelta tutt’altro che scontata, più facile a dirsi che a farsi

Vero, la richiesta proveniva dalla Cina, da un campionato dai contenuti tecnici modesti. Ma è altrettanto vero che un’offerta simile, al Faraone, difficilmente verrà recapitata nuovamente.

Gli esempi di calciatori che alla competitività hanno preferito il portafoglio, si perdono nella notte dei tempi. E per questo motivo non gli si può affibbiare loro l’etichetta di “mercenari“: a chi non farebbe comodo decuplicare il proprio stipendio? Il calciatore, come qualsiasi altra professionista, deve fare i conti anche con l’aspetto salariale, forse in misura maggiore rispetto ad altre categorie vista la durata breve della carriera. I soldi, d’altronde, sono rilevanti in qualsiasi attività professionale e non: basti pensare ai tanti appassionati di giochi che cercano un bonus primo deposito casino online per rimpinguare da subito il proprio portafogli.

La decisione che ha preso Stephan, quindi, non può essere derubricata ad una semplice frase come “tanto guadagna parecchio e alla fine del mese ci arriva ugualmente“. La scelta di El Sha è splendida dal punto di vista emotivo, dà quel tocco di romanticismo difficilmente riscontrabile, oggi, nel mondo della “Dea Eupalla“, porta il calcio più vicino alla propria gente: i tifosi. Oltre alla voglia di sentirsi ancora al “centro del villaggio” romanista, sulla decisione dell’italo-egiziano ha pesato, sicuramente, la prospettiva di poter far parte della prossima spedizione azzurra ad Euro 2020: giocare nella China SuperLeague, infatti, gli avrebbe con ogni probabilità chiuso le porte di Coverciano, come capitato in passato a Giovinco e Pellè, a loro volta emigrati in campionati di seconda fascia e, per questo motivo, dimenticati dai commissari tecnici.

Il futuro del Faraone: protagonista nella Roma di Fonseca per staccare il biglietto Europeo

Dopo esser stato fra i più positivi nell’ultima annata, certamente avara di soddisfazioni in quel di Trigoria, El Shaarawy è pronto a diventare una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Paulo Fonseca, sbarcato a Roma in una situazione ambientale certamente poco agevole ma desideroso di traslare quanto di buono mostrato a Donetsk sul manto erboso dell’Olimpico.

Il tecnico portoghese predilige giocare col 4-2-3-1, modulo tattico che ben si sposa con le caratteristiche tecniche di El Sha. Ma al di là dei numeri, la filosofia di gioco e la mentalità del lusitano, che predilige un calcio offensivo fatto di fitte trame di gioco e una ricerca maniacale del recupero palla alto, possono far breccia nella mente del Faraone. Agevolandogli, magari, l’assegnazione di una maglia fra i 23 azzurri che prenderanno parte al prossimo Europeo.

La sua carriera non è stata, fin qui, quella che veniva pronosticata ai tempi della Primavera del Genoa o nello splendido primo anno al Milan, dove approdò dopo una stagione superlativa col Padova nel campionato cadetto. A 27 anni, buona parte della carriera di un calciatore è stata già scritta. Ma la parola fine, però, è lungi dall’essere posta. I dirigenti giallorossi dovrebbero premiare la scelta dell’ex milanista, rinnovando il contratto con un aumento dell’ingaggio: le scelte effettuate col cuore, e questo lo è per definizione, vanno sempre premiate. Possibilmente, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato con altri giocatori, coi fatti.