Roma, quinto allarme bomba in 24 ore: paura in via Sistina per una valigia sospetta

La morsa della psicosi non allenta la presa sul centro storico. A meno di 24 ore dalla sequenza di allerta che ha paralizzato il cuore della politica romana, un quinto allarme bomba è scattato questa mattina, mercoledì 4 marzo, in via Sistina.

Erano le 11:20 quando la vista di un bagaglio di colore rosa, abbandonato proprio davanti alla vetrina di un negozio di ottica, ha fatto scattare nuovamente il protocollo d’emergenza. L’area, a due passi da Trinità dei Monti, è stata immediatamente sigillata dagli agenti di Polizia per consentire l’intervento degli artificieri.

Si tratta del quinto falso allarme bomba nel giro di meno di 24 ore nel centro di Roma. I precedenti episodi hanno riguardato piazza Venezia, largo Chigi, via della Scrofa e palazzo Grazioli, tutti luoghi simbolici della vita politica e istituzionale della Capitale.

L’esito delle verifiche

Dopo minuti di forte tensione, con i passanti e i commercianti allontanati oltre i nastri gialli, gli esperti della Polizia di Stato hanno operato la bonifica. Fortunatamente, anche in questo caso l’esito è stato negativo: la valigia non conteneva alcun ordigno.

Controlli intensificati

Le autorità hanno intensificato la sorveglianza e il monitoraggio dei luoghi più sensibili, in attesa di capire se dietro gli episodi ci sia un collegamento o siano semplici, quanto inquietanti, segnalazioni anonime.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.