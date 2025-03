Roma, raffica di arresti per furto: 16 borseggiatori in manette tra metro e centro storico

Sedici persone, tutte gravemente indiziate di furto aggravato, sono finite in manette nel corso di un’imponente operazione di controllo condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica.

Gli arresti, avvenuti in flagrante, sono il risultato di un’intensificazione dei servizi preventivi antiborseggio nei punti più sensibili della Capitale, tra stazioni metro, vie del centro storico e luoghi turistici.

Ladri in azione tra le fermate della metro

Nove persone, tutte di nazionalità straniera, sono state sorprese e arrestate mentre cercavano di sottrarre portafogli, telefoni e zaini ai passeggeri della metropolitana.

I Carabinieri, durante i controlli quotidiani, li hanno fermati in diverse fermate strategiche, tra cui Termini, Repubblica, Piramide e Re di Roma. Gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, che in molti casi non si erano nemmeno accorti del furto in corso.

Centro storico nel mirino: turisti distratti bersaglio dei borseggiatori

Nel cuore di Roma, tra le affollate vie dello shopping e i monumenti più celebri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno aumentato la presenza nei punti più frequentati, specialmente in occasione del flusso di turisti per il Giubileo.

Qui, in pochi giorni, sono stati arrestati cinque borseggiatori, sorpresi mentre sottraevano zaini e borse lasciati incustoditi da visitatori distratti dal fascino della Città Eterna.

In piazza San Lorenzo in Lucina, dopo un pedinamento tra le boutique del centro, i militari hanno bloccato un 48enne georgiano che aveva appena rubato due costosi occhiali da sole di un noto marchio.

Poco distante, in via della Dataria, due donne di origine romena sono state arrestate dopo aver strappato con destrezza il portafogli a una turista italiana. Anche in questi casi, la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alle vittime.

Colti sul fatto: dai borseggi ai furti nei supermercati

In via del Traforo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato una donna di origine bosniaca, sorpresa mentre sfilava il portafogli a una turista francese, ignara di quanto stesse accadendo.

A piazza Farnese, un palestinese di 50 anni, senza fissa dimora, è stato colto in flagrante mentre rubava un telefono cellulare dalle tasche di un turista italiano.

Neanche i supermercati sono stati risparmiati: in via Carrara, un 28enne georgiano è stato arrestato mentre cercava di uscire con un borsone pieno di prodotti alimentari, per un valore di circa 100 euro, senza passare dalla cassa.

Tentato furto d’auto: arrestato un italiano a Villa Bonelli

Tra i vari interventi, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno fermato un uomo di nazionalità italiana, sorpreso a tentare di rubare un’autovettura in sosta in via Fauglia. Bloccato con un cacciavite – usato poco prima per forzare la serratura – è stato immediatamente arrestato e l’attrezzo sequestrato.

Indagini in corso e arresti convalidati

Tutte le vittime di furto hanno presentato denuncia querela, e gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma.

