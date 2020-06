Roma. Raggi firma ordinanza per riapertura aree gioco in parchi, ville e giardini

“La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per la riapertura immediata delle aree gioco presenti all’interno di parchi, ville e giardini pubblici su tutto il territorio comunale.

Lo rende noto il Campidoglio.

La chiusura delle aree gioco nella Capitale era stata disposta per l’emergenza coronavirus.”

Fin qui il comunicato del Campidoglio.

Recintate da nastri – spesso ignorati – per impedire ai bambini di toccare scivoli e altalene il Comune ha aspettato oltre un mese dall’inizio della fase 2 del coronavirus per rendere le zone gioco nuovamente utilizzabili dai più piccoli.

Dovevano essere sanificate, come imposto dalla normativa nazionale, prima di poter tornare attive. Ma Raggi con l’ordinanza del 16 giugno riapre i parchi e gli spazi dedicati al gioco, scivoli e altalene che non sono stati ancora igienizzati e servirà tempo per farlo.

Angelo Cinat