Roma, raggirava donne alla guida con il finto incidente: arrestato 45enne con precedenti

Una truffa ben architettata, un piano che sembrava destinato a funzionare, ma che è stato sventato grazie alla prontezza degli agenti del IX Distretto Esposizione della Polizia di Stato.

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver tentato di raggirare una donna sola alla guida con il classico “finto incidente”.

Tutto è cominciato in via Palmiro Togliatti, quando una donna ha udito un forte rumore provenire dalla fiancata della sua auto. Convinta di aver provocato un danno al veicolo dell’uomo, che le si era avvicinato con fare minaccioso, la donna è stata indotta a salire sulla sua auto.

Qui ha iniziato a credere alla storia dell’incidente e, per evitare guai, ha acconsentito a pagare il “risarcimento” in contante, dietro suggerimento del truffatore.

Il malvivente aveva studiato nei minimi dettagli il piano: una telefonata al “carrozziere di fiducia”, che confermava il danno di 700 euro.

La donna, impaurita, ha accettato e si è fatta accompagnare dall’uomo in un istituto bancario, dove ha effettuato due prelievi di denaro. Ma proprio mentre la truffa stava per essere consumata, il destino ha deciso di intervenire.

Gli agenti della Polizia, attirati dal comportamento sospetto del truffatore, sono intervenuti tempestivamente, arrestandolo prima che la donna fosse ulteriormente danneggiata.

Durante il controllo, il criminale ha opposto resistenza agli agenti e ha anche cercato di aggredirli, ma è stato prontamente bloccato.

Le indagini hanno svelato che l’uomo non era nuovo a simili crimini. Con numerosi precedenti per truffe simili, aveva già colpito altre vittime.

A bordo del suo veicolo, gli agenti hanno anche trovato strumenti atti allo scasso e un sasso, usati probabilmente per simulare l’impatto con le auto delle sue vittime.

Il truffatore, un 45enne con un lungo curriculum criminale, è stato arrestato con l’accusa di estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ed è stato portato in carcere.

La Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto, portando così a termine una vicenda che, grazie all’intervento tempestivo della Polizia, ha visto il malvivente incastrato prima che potesse colpire ancora.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.