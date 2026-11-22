Meno acquisti d’impulso e più programmazione sul bilancio familiare: tra i consumatori romani cala leggermente l’adesione complessiva al Black Friday, ma aumenta la percentuale di chi utilizzerà la settimana delle offerte per anticipare una parte delle spese di Natale.

Secondo l’indagine realizzata da Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research, nella Capitale il 65,3% dei cittadini prevede di fare shopping durante le promozioni di novembre, in calo rispetto al 70% del 2025. All’interno di questa platea, tuttavia, il 68,8% approfitterà dei ribassi per comprare almeno alcuni regali natalizi, tre punti in più rispetto al 65,8% dell’anno scorso.

Il sondaggio delinea un consumatore più prudente rispetto al 2025, sebbene ancora fortemente attratto dagli sconti: oltre al 65,3% di chi ha già deciso di acquistare, cresce infatti il fronte degli indecisi — che tocca il 26% contro il 23,3% del 2025 — mentre chi esclude del tutto di partecipare si ferma all’8,7% rispetto al precedente 6,7%.

Trainano i ragazzi tra 18 e 24 anni e i residenti nel Comune; il trend dei regali in crescita costante dal 2024

Analizzando i profili più propensi agli acquisti, la quota maggiore si registra tra i giovani tra i 18 e i 24 anni (72%), tra chi risiede nel territorio del Comune di Roma (66,2%) e tra gli uomini (65,8%).

Ma è l’intreccio tra Black Friday e festività di fine anno a segnare il dato più rilevante della rilevazione: la quota di acquirenti che sfrutta gli sconti di novembre per i doni di Natale è salita progressivamente dal 56,9% del 2024 al 65,8% del 2025, fino a raggiungere il 68,8% attuale.

Un’evoluzione che consolida il peso del Black Friday nell’avvio della stagione commerciale natalizia, offrendo alle famiglie uno strumento per diluire le uscite e intercettare tariffe più convenienti sia per sé sia per i regali delle feste.

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