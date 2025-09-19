Roma, rapinatore seriale incastrato dalle telecamere: 5 colpi in pochi giorni

Aveva messo a segno cinque rapine in appena una settimana, seminando paura tra dipendenti e clienti di fast food, supermercati e negozi di casalinghi.

Ora per un romano di 44 anni, già detenuto a Regina Coeli per altra causa, è scattata anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma e condotta dai Carabinieri della stazione Cecchignola, ha ricostruito nei dettagli la breve ma intensa “carriera” criminale dell’uomo.

Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne ai locali, che hanno permesso di individuarne ruolo e responsabilità.

Il primo colpo risale al 29 giugno, quando il 44enne avrebbe fatto irruzione in un fast food di via di Macchia Saponara, minacciando un dipendente e portando via l’incasso. Ma è il 2 luglio la giornata più concitata: tre rapine in poche ore, tutte con lo stesso copione.

Travestito con felpa e bandana, l’uomo avrebbe preso di mira prima un supermercato in viale Cesare Pavese, poi due negozi di casalinghi in viale Leonardo da Vinci e in circonvallazione Ostiense. In tutti i casi si sarebbe fatto consegnare il denaro in cassa, fuggendo subito dopo.

Infine, il 3 luglio, un altro supermercato in via dei Colli Portuensi, quartiere Monteverde, è stato teatro dell’ennesima rapina: stesso modus operandi, stesso finale.

In totale, l’uomo avrebbe racimolato circa 6.000 euro di bottino. Un bottino magro rispetto al rischio, ma sufficiente a far scattare la stretta dei Carabinieri e il provvedimento del Gip.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.