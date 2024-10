Roma, rapine sul Bus con cocci di bottiglia: fermati quattro ragazzi, anche una minorenne

Roma, una tranquilla notte di ottobre si trasforma in un incubo per alcuni passeggeri a bordo di un autobus di linea. Armati di cocci di bottiglia e guidati da violenza e disperazione, quattro giovani hanno seminato il terrore su un bus notturno in pieno centro storico, aggredendo e rapinando i passeggeri.

Il bilancio finale è scioccante: vittime colpite agli occhi, minacciate con armi improvvisate, derubate e persino ricattate. La prontezza dell’autista e l’intervento tempestivo dei Carabinieri hanno però messo fine alla scia di crimini, culminata con l’arresto dei responsabili.

La notte di paura a bordo dell’autobus:

Tutto ha avuto inizio su un autobus della linea NMA 10, che attraversa il cuore della Capitale nelle ore più buie della notte. A bordo, ignari passeggeri si sono ritrovati vittime di un’escalation di violenza da parte di un gruppo di quattro giovani: un 20enne e un 21enne egiziani, una ragazza italiana di 23 anni e una 16enne sudamericana.

Il loro modus operandi è stato brutale e spietato: armati di cocci di bottiglia, minacciavano e aggredivano le loro vittime colpendole negli occhi con le dita, immobilizzandole nel panico.

Due passeggeri, terrorizzati, hanno denunciato di essere stati rapinati del loro smartphone, mentre una terza vittima ha subito aggressioni fisiche, con tagli sulle braccia inflitti dallo stesso coccio di bottiglia.

Il caos regnava a bordo del bus, mentre i giovani assalitori si facevano sempre più violenti, cercando di intimidire chiunque si trovasse sulla loro strada.

L’intervento provvidenziale dell’autista e dei carabinieri:

A salvare la situazione è stato l’autista del bus, che, notando il pericolo e la crescente tensione a bordo, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, chiamando il 112.

All’altezza di Largo Santa Susanna, nel centro storico, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Centro, che hanno trovato i quattro giovani in fuga, nel tentativo di disfarsi della refurtiva. La loro corsa verso la libertà, però, è durata poco: i militari li hanno bloccati rapidamente, ponendo fine alla loro sequenza di rapine e violenze.

Una scia di vittime e tentativi di estorsione:

Nel corso delle indagini sul bus, i Carabinieri hanno scoperto una quarta vittima: un uomo di 29 anni, che era stato derubato del suo zaino. Incredibilmente, il gruppo di giovani aggressori aveva cercato di estorcere del denaro all’uomo per restituirglielo, dimostrando come la loro spregiudicatezza non avesse limiti.

I ragazzi, dopo aver opposto resistenza anche alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con accuse pesanti: rapina aggravata, tentata estorsione, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Per i quattro giovani aggressori, la giustizia è stata rapida. I due ragazzi egiziani sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli, la giovane italiana a Rebibbia, mentre la minorenne sudamericana è stata trasferita nel Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Nisida, a Napoli.

Il Tribunale di Roma ha prontamente convalidato gli arresti dei maggiorenni, disponendo la custodia cautelare in carcere, mentre il Tribunale per i Minorenni ha disposto il collocamento in comunità per la 16enne.

