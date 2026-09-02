Roma, razzia di cosmetici al centro commerciale: tre denunciati per ricettazione

Blitz serale dei Carabinieri all’interno della galleria commerciale di via Alberto Lionello, nel quadrante nord-est della Capitale, dove tre giovani — due ragazze di 26 e 22 anni ed un ventiduenne, tutti di nazionalità rumena e già noti alle forze dell’ordine — sono stati bloccati mentre tentavano di allontanarsi con un ingente quantitativo di cosmetici rubati.

Il colpo sventato dai Carabinieri

I tre si erano introdotti in uno dei punti vendita del complesso, riuscendo a fare incetta di ben 79 prodotti di bellezza di varie marche.

La refurtiva era stata stipata rapidamente dentro due capaci buste di plastica prima di dirigersi verso i varchi d’uscita evitando le casse.

La manovra non è però sfuggita al personale di vigilanza ed ai Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario, arrivati tempestivamente sul posto.

I militari dell’Arma hanno fermato il gruppo prima che potesse far sparire la merce, provvedendo a recuperare l’intero carico e a riconsegnarlo al responsabile del negozio.

Per i tre è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica con l’ipotesi di reato di ricettazione.

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