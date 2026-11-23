Importante passo avanti per la rete tranviaria della Capitale. A partire da oggi, lunedì 23 novembre, grazie alla conclusione di una nuova fase dei lavori sui binari, torna pienamente operativa la linea 3 lungo l’intero asse compreso tra i capolinea di stazione Trastevere e Valle Giulia.

Resta tuttavia attiva una limitazione serale: dal lunedì al venerdì, a partire dalle 21, per consentire gli interventi di riqualificazione in corso su viale del Parco del Celio, il collegamento tra stazione Trastevere e Porta Maggiore continuerà a essere assicurato dalle navette bus sostitutive.

Sempre da oggi riprende la circolazione su rotaia anche per la linea 19 nella tratta tra Porta Maggiore e Valle Giulia, mentre sul restante segmento del percorso il servizio prosegue su gomma.

Stop al 2 per i lavori Acea alle Belle Arti, linea 514 tra Termini e largo Preneste e ultime corse alle 21 per l’8

Sul fronte delle altre direttrici cittadine, rimane invece integralmente sospesa la linea 2 tra piazza Mancini e piazzale Flaminio a causa dei cantieri Acea aperti in piazzale delle Belle Arti.

Cambiamenti anche sulla rete est: le linee 5 e 14 sono infatti interessate dalle opere per la realizzazione della nuova linea tranviaria 10, dagli interventi sui binari di raccordo tra le linee 10 e 14 e dalla costruzione del nuovo capolinea al Quarticciolo, motivo per cui il collegamento su ferro tra la stazione Termini e largo Preneste viene garantito al momento dalla linea 514.

Modifiche d’orario infine per la linea 8, dove nei giorni feriali dal lunedì al venerdì i convogli rientrano in anticipo nei depositi sempre per i lavori in viale del Parco del Celio: le ultime partenze sono programmate alle 21 da Casaletto e alle 21:32 da piazza Venezia, dopodiché la circolazione rimane interrotta fino alla mattina seguente.

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