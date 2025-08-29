Roma, rientro dalle vacanze a ostacoli: giovedì 4 settembre sciopero di Atac e treni
A rischio le corse sull'intera rete Atac dalle 8.30 alle 12.30, dalle 21 lo sciopero del personale del gruppo Fs e Trenitalia
Giovedì 4 settembre si preannuncia una giornata complicata per chi torna dalle vacanze. La Capitale sarà messa alla prova da due scioperi consecutivi che metteranno a rischio metro, autobus, tram e treni.
La mattina inizierà con un blocco di quattro ore (dalle 8.30 alle 12.30) proclamato dal sindacato Sul e che interesserà l’intera rete Atac.
Le corse saranno sospese e nelle stazioni aperte non funzioneranno scale mobili, ascensori e montascale, mentre resteranno accessibili i parcheggi di interscambio.
Una mattinata difficile per chi si muove tra lavoro, scuola o appuntamenti, con autobus e tram fermi o in ritardo. Il servizio tornerà regolare solo dopo le 12.30.
Ma la sfida non finisce qui. Dalle 21 di giovedì alle 18 di venerdì 5 settembre, scatterà uno sciopero nazionale del personale ferroviario, che interesserà Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.
I treni potranno subire cancellazioni e variazioni, con possibili ripercussioni anche sul traffico pendolare.
I convogli a media e lunga percorrenza garantiranno solo alcune corse, consultabili online, mentre sul trasporto regionale i servizi essenziali saranno assicurati dalle 6 alle 9.
Un rientro dalle vacanze in salita per i romani, tra stazioni chiuse, mezzi fermi e attese impreviste, una giornata che metterà alla prova la pazienza e la pianificazione dei pendolari.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.