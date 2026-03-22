Roma: ripristinata viabilità su tutto il territorio dopo la Maratona della Capitale

Dalla gestione del traffico alla sicurezza lungo tutto il percorso, la macchina organizzativa della Capitale ha retto l’urto della Maratona di Roma.

In occasione dell’evento, che ha richiamato migliaia di atleti da ogni parte del mondo, la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo un imponente dispositivo operativo per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di agenti sono stati dislocati nei punti nevralgici del tracciato, presidiando incroci, arterie principali e aree a maggiore afflusso.

Un lavoro capillare che ha permesso di gestire le inevitabili modifiche alla viabilità, assicurando al tempo stesso la tutela degli atleti e dei numerosi spettatori lungo i 42 chilometri del percorso.

Particolare attenzione è stata riservata alle zone più sensibili del centro storico e ai nodi della mobilità cittadina, dove il flusso di persone e mezzi ha richiesto un monitoraggio costante e interventi puntuali.

Con il passare delle ore e il progressivo arrivo dei partecipanti al traguardo, è iniziata la fase di rientro alla normalità.

Al termine della manifestazione, infatti, la Polizia Locale ha completato le operazioni di riapertura delle strade precedentemente chiuse, ripristinando la regolare circolazione su tutto il territorio interessato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.