Roma, ristorante “a scrocco” vicino al Pantheon: rubata elettricità per 140mila euro

Nel cuore del distretto turistico della Capitale, tra il Pantheon e Piazza Farnese, il contrasto all’illegalità commerciale non conosce tregua.

I militari della Compagnia Roma Centro hanno messo a segno un’operazione che ha svelato sistemi fraudolenti e irregolarità gravi in due esercizi tra i più frequentati dai turisti.

Il ristorante del Pantheon e il “muro dell’elettricità”

In un locale a pochi passi dal celebre tempio antico, l’ispezione dei Carabinieri della Stazione Piazza Venezia ha fatto emergere un trucco da film: dietro una parete era nascosto un allaccio abusivo alla rete elettrica, studiato per bypassare completamente il contatore.

Secondo i tecnici, il danno stimato alle casse pubbliche supera i 141mila euro. L’amministratrice del ristorante è stata denunciata per furto aggravato. Non solo: i controlli hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie, con una multa aggiuntiva di 1.000 euro.

Tabaccheria di Piazza Farnese, lavoro nero e telecamere “spia”

Poche centinaia di metri più in là, i Carabinieri della Stazione Piazza Farnese, coadiuvati dagli ispettori del NIL, hanno passato al setaccio una rivendita di tabacchi.

All’interno è stato trovato un lavoratore completamente “in nero” e la titolare è stata denunciata per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e per aver installato telecamere di videosorveglianza abusive per controllare i dipendenti a distanza.

Le sanzioni complessive, tra multe amministrative e violazioni normative, superano gli 8.900 euro.

